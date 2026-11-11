Dahra:  cérémonie de remise des ordres de service aux enseignants nouvellement sortants des centres de formation

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A l’issue de leur sortie des Centres de Formation des Personnels de l’Education, les enseignants nouvellement affectés dans les Inspections de l’Education et de la Formation reçoivent chacun des ordres de service qui les conduisent dans leurs écoles respectivement affactées. C’est ainsî qu’à l’ief de Dahra sous la houlette de l’inspecteur Mouhamadou Mactar Fall a tenu ce mardi 10 novembre 2026 la cérémonie de remise des ordres de service aux enseignants mis à sa disposition. La salle de délibération de l’Hôtel de Ville de Dahra qui avait pour cadre la cérémonie a vu la présence massive des concernés qui sont prêts à regagner leur poste respectif.

On ne le dira jamais assez, la rencontre s’est déroulée sous la présidence effective de l’ Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Dahra Mouhamadou Mactar Fall , entouré de son équipe technique et celle de Baba Lissa Ndao,

Président de la commission Éducation de la Mairie de Dahra, représentant l’autorité municipale ( le maire Samba Ndiobène Ka).

Dans sa communication , l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Dahra a adressé ses vives félicitations aux récipiendaires pour leur intégration dans le corps enseignant, tout en soulignant la dimension sacerdotale de leur mission.Poursuivant., l’Ief Fall a rappelé avec insistance les exigences d’éthique, de probité, d’assiduité et de dévouement qui incombent aux éducateurs, garants de la formation citoyenne et intellectuelle de la jeunesse sénégalaise. Ce dernier (Ief Fall) ,profitant de l’opportunité a décliné les fortes attentes des autorités gouvernementales en matière d’amélioration de la qualité des apprentissages, de renforcement des performances scolaires et de pacification de l’espace éducatif.

Très satisfait de la cérémonie , l’Ief Fall a tenu à exprimer toute sa gratitude à l’endroit du Maire de Dahra Samba Ndiobène Ka ainsi que de l’ensemble du Conseil municipal qui n’ont ménagé aucun effort pour la bonne marche de l’inspection et de la formation de Dahra.. Mouhamadou Mactar Fall a salué un partenariat institutionnel dynamique et fécond, matérialisé par un soutien constant accordé à l’école publique et un engagement pérenne en faveur du rayonnement du système éducatif local.

Au terme des allocutions et des échanges d’usage, il a été procédé à la remise protocolaire des ordres de service aux concernés.. C’est par un sentiment d’un sens élevé du devoir et prêts à rejoindre leurs postes d’affectation respectifs que la nouvelle cohorte d’enseignants qui vont embarrassé pour la première fois le metier ont pris congé les autorités présentes à la cérémonie ce qui marque ainsi le point de départ officiel de leur carrière au profit du pays.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)