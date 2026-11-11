Dette publique, blocage des financements, FMI : Moubarack Lo décrypte les défis budgétaires du Sénégal

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L’économiste et expert en prospective et développement, Moubarack Lo, a défendu les ajustements apportés aux prévisions budgétaires du Sénégal. Invité de la RFM Matin, le président de l’Institut Emergence Consulting Group a expliqué que les prévisions initiales pouvaient être bouleversées par des événements imprévisibles, notamment les conflits internationaux et la hausse des prix du pétrole. Il a également évoqué les difficultés financières auxquelles le Sénégal était confronté depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye.

« Parfois, les prévisions de budget ne correspondent pas toujours aux dépenses réelles. Le budget initialement prévu peut augmenter par la suite », a expliqué Moubarack Lo. Selon lui, les autorités ne pouvaient pas anticiper tous les événements susceptibles d’affecter les finances publiques. Il a notamment cité les tensions internationales et leurs conséquences sur les cours du pétrole.

Abordant la situation particulière du Sénégal, l’économiste a estimé que le changement de régime avait été suivi de blocages ayant compliqué la mobilisation des financements extérieurs. « C’est comme si les bailleurs avaient tout arrêté », a-t-il déclaré.

Moubarack Lo est également revenu sur la réévaluation de la dette publique sénégalaise, après la publication de documents faisant état de dépenses qui auraient été enregistrées en dehors des procédures prévues. Cette situation aurait entraîné une forte augmentation du niveau de la dette et compliqué les relations avec les partenaires financiers internationaux. « Ceux de l’extérieur ont dit que, comme le Sénégal ne pouvait plus s’endetter, il fallait trouver une solution et arrêter son programme avec le FMI », a-t-il expliqué.