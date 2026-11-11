JOJ Dakar 2026 : le «Village J’EAU’J» place la jeunesse au cœur des enjeux de l’eau et de l’emploi

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Le «Village J’EAU’J» a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 11 novembre 2026, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Initiée par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et la Banque mondiale, dans le cadre du Projet de sécurité de l’eau et de l’assainissement au Sénégal (PISEA), en collaboration avec l’Association des jeunes professionnels de l’eau et de l’assainissement du Sénégal (AJPEAS), cette initiative se tient sur trois jours. Elle vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux de l’eau et de l’assainissement, tout en mettant en avant les opportunités professionnelles et les perspectives d’innovation dans le secteur.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Djibrilla Adamou Issa, directeur de division de la Banque mondiale pour le Sénégal, a insisté sur la place de la jeunesse dans les ambitions de développement du pays. « L’engagement de la jeunesse est le bien noble de toutes les ambitions du Sénégal en matière de sécurité économique », a-t-il déclaré.

S’adressant particulièrement aux jeunes, il les a invités à prendre part à cette dynamique en leur lançant : «Proposez, innovez et surtout engagez-vous. Devenez ingénieurs, chercheurs, entrepreneurs, responsables techniques, techniciens, communicants. » Il a également réaffirmé le soutien de l’institution au Sénégal en déclarant que « la Banque mondiale est fière d’accompagner le Sénégal ».

Emigration clandestine : «Nous ne devons jamais baisser les bras»

De son côté, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a félicité et remercié la Banque mondiale pour son accompagnement. Évoquant les jeunes Sénégalais qui quittent le pays à la recherche de meilleures conditions de vie, notamment ceux qui ont perdu la vie en tentant de rejoindre l’Europe par la mer, il a déclaré que « les jeunes qui ont pris la mer et ont péri, nous les regrettons sincèrement

».

Le ministre a assuré que le gouvernement entend agir pour changer cette situation, appelant à la persévérance. « Nous ne devons jamais baisser les bras. C’est très difficile, mais c’est le difficile qui est le chemin », a-t-il affirmé. Il a également annoncé que son département envisage d’octroyer des bourses d’études à des jeunes sélectionnés afin de les accompagner dans leur formation.

Le ministre a par ailleurs évoqué des initiatives visant à améliorer l’accès à l’eau dans les zones où les besoins sont les plus urgents. Il a indiqué avoir échangé avec le ministre de l’Agriculture sur des projets susceptibles de contribuer au développement du pays et à la création d’emplois pour les jeunes.

Revenant sur les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, il a félicité les organisateurs pour la performance réalisée lors de la cérémonie d’ouverture, avant de lancer que « nous avons montré que l’impossible n’est pas sénégalais ». Cette initiative s’inscrit également dans la perspective de la « prochaine Conférence des Nations unies sur l’eau ».