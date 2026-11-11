Lalane : Les élèves et leurs enseignants en colère suite à un énième accident

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Malgré la levée de la suspension des cours au Cem de Lalane, dans la commune de Fandène (département de Thiès), suite à un énième accident de la circulation survenu hier matin, la peur continue de secouer l’opinion au sein des élèves et du personnel enseignant de cet établissement.

Un élève en classe de sixième a été violemment heurté par un véhicule à hauteur du Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Lalane, sur la route de Tivaouane. Ce qui a engendré la colère des populations et fait sortir les élèves et le personnel enseignant de leurs gonds.

Aussi, devant la récurrence de tels accidents, qui mettent en péril la sécurité des enfants et des enseignants, les cours ont été suspendus dans les établissements de Lalane, la circulation momentanément paralysée sur la route nationale reliant Thiès à Tivaouane, pour exiger l’érection de ralentisseurs sur la route qui traverse le village.

Les autres établissements scolaires de la localité comme l’école élémentaire et le centre de formation de Lalane avaient également pris part à cette manifestation spontanée initiée par les potaches du Cem.