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Émigration clandestine: La traque aux candidats s’intensifie

12 novembre 2026 Actualité

La traque aux candidats à l’émigration irrégulière se poursuit en Gambie. Dans la nuit du mercredi 11 novembre 2026, les services de l’immigration gambiens ont intercepté 104 personnes dans les localités de Mayamba et Batokunku, à l’issue d’une opération de surveillance renforcée des frontières.

 

Parmi les personnes interpellées, 24 sont de nationalité sénégalaise. Le groupe comprend également 61 Gambiens, 8 Guinéens, 7 Sierra-Léonais, 3 Maliens et 1 Ivoirien. Dans le groupe figurent 9 femmes et 7 mineurs, dont 5 garçons et 2 filles.

 

Après leur interception, les 104 individus ont été transférés dans les centres de rétention de Tanji et de Barra. Ils y sont soumis aux procédures d’identification et de profilage avant la suite de leur prise en charge.

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