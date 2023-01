Bnde : Abdoulaye Niane remplace Seydou N. Sy

M. Thierno Seydou Nourou Sy, n’est plus le patron de la Banque nationale de développement économique (Bnde) qui a porté sur les fonts baptismaux. Il a été remplacé hier par le Conseil d’administration de l’institution, qui lui a préféré M. Abdoulaye Niane.

Grâce à Thierno Seydou Nourou Sy, la Bnde est devenue une banque qui compte sur la place de Dakar. On imagine que ce sera avec fierté qu’il va en confier les clés à un fiscaliste passé par le privé, et devenu banquier. Abdoulaye Niane aura le défi de garder la banque toujours plus haut.

Thierno Sy a pu faire de la Bnde, une institution puissante au service de la promotion des Pme et Pmi locales, comme le voulait le Président Macky Sall.