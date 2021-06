Bombardier avertit Balla Gaye 2 : «Qu’on amène les corbillards et tout»

Si l’on en croit Bombardier, Balla Gaye 2, son adversaire du 31 juillet, a des soucis à se faire puisqu’il lui promet un sale quart d’heure.

Dans une interview accordée à ‘’SourceA’’, Bombardier se dit prêt et demande qu’on amène les corbillards.

«C’est un combat, même si on peut le tuer, on va le faire et vous, vous me demandez si je vais mettre KO Balla Gaye 2. Ah mais, c’est un combat de lutte avec frappe ! Qu’on amène les corbillards et tout !», déclare le lutteur dans les colonnes du journal

De la France où il se trouve pour préparer ses prochains combats, le “Lion de Guédiawaye” donne de ses nouvelles. Selon Sunu Lamb, le fils de Double Less envoie ses missiles à Bombardier qu’il doit affronter le 31 juillet prochain.

“Bombardier, si tu penses que tu es physiquement plus fort que moi, tu te trompes. Je suis physiquement plus fort que toi. Si tu te bagarres avec moi, je vais te tabasser. Et si tu privilégies la lutte pure, je vais te saisir et te terrasser”, a martelé Balla Gaye 2 dans une vidéo.