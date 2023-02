Budget 2023 : L’Etat fixe ses priorités vers l’amélioration de la condition de vie des citoyens

Le ministère des Finances et du Budget a publié le budget citoyen 2013. En effet, «cette présente édition reprend dans un langage simplifié l’essentiel du contenu du projet de la loi de finances initiale 2023 et permet aux citoyens de comprendre le processus budgétaire, la collecte des ressources budgétaires et leur utilisation pour la réalisation des projets et programmes de développement au profit de la population », a noté Moustapha Ba. Par ailleurs, «il facilite la communication entre l’administration et les citoyens, en vue d’assurer un meilleur suivi de l’action gouvernementale par ces derniers », a poursuivi le ministre des Finances et du Budget.

Comme l’indique le directeur général du Budget, «le budget de l’Etat est un document dans lequel le gouvernement annonce ce qu’il peut mobiliser comme argent (recettes) et ce qu’il veut faire de cet argent (dépenses) pour régler les problèmes de développement du pays au cours de l’année à venir, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Le budget citoyen est une version résumée du budget de l’Etat en utilisant des termes moins techniques et des langages et graphiques simples, spécifiquement préparés pour le large public ». En effet, d’après Maguette Niang, «il explique ainsi le processus budgétaire et permet d’approfondir les connaissances globales des citoyens sur les questions budgétaires dans un langage clair et simple. Il permet d’apporter des réponses à leurs besoins spécifiques en matière d’informations budgétaires ».

Selon le directeur général du Budget, le budget pour les citoyens vise à améliorer le processus démocratique de construction du budget de l’Etat; aider à rendre compte aux citoyens, et renforcer la confiance des populations et des partenaires au développement. «Pour cette année, les priorités inscrites dans le budget 2023 s’orientent vers les actions visant l’amélioration de la condition de vie des citoyens. Ce budget citoyen s’adresse à un large public (le citoyen, les organisations de la société civile, les masses médias, le secteur privé, les universitaires, les institutions et ministères, etc.) avide d’informations sur la performance de l’administration dans l’utilisation des fonds publics. Tout un chacun est vivement sollicité à participer à la vulgarisation du document afin de permettre sa vaste diffusion », a fait valoir Maguette Niang.

À noter que ce budget citoyen, qui a recouru massivement à la schématisation et aux illustrations, s’articule autour eu rappel de quelques notions sur les réformes budgétaires ; d’une présentation du cycle budgétaire; d’une revue des réalisations de 2021; d’une description générale du budget 2023…