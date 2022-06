Burkina Faso : une attaque terroriste endeuille Seytenga

Au Burkina Faso, la ville de Seytenga, dans le nord a été attaquée dans la nuit de samedi à dimanche par des hommes armés non identifiés. Le porte-parole du gouvernement a qualifié l’attaque d’acte ignoble qui a entraîné un déplacement des populations vers la ville de Dori.

Aucun bilan officiel n’est pour le moment disponible, mais plusieurs sources parlent de dizaines de morts. Des unités d’intervention ont été déployées dans la zone, selon le porte-parole du gouvernement.

Jeudi dernier, Seytenga avait déjà été endeuillée par une attaque djihadiste qui avait tué onze gendarmes. Dans le même temps, une autre attaque a coûté la vie à six personnes. Elle a été perpétrée par des terroristes à Boulounga et le site d’orpaillage de Alga dans une localité située dans la province du Bam dans le nord du Burkina. Le pays est victime depuis 2015 des exactions de groupes terroristes.

Selon des sources militaire et locale, au moins six personnes ont été tuées samedi 11 juin au Burkina Faso. Plusieurs attaques ont été attribuées à des djihadistes dans le nord du pays. Une source sécuritaire a ainsi indiqué à l’AFP qu' »une attaque terroriste avait coûté la vie à six civils à Alga« , une localité située dans la province du Bam. « Les terroristes venus en grand nombre ont attaqué le village de Boulounga et le site d’orpaillage de Alga« , séparés d’un kilomètre, a expliqué un habitant joint par l’AFP. « Ils ont incendié des maisons et pillé des biens sur le site d’orpaillage« . Il évoque également « au moins quatre blessés« . Selon cette même source, des habitants quittaient le village dimanche 12 juin, vers la grande ville de Kaya à une centaine de kilomètres.