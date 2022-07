CAF Awards : Le Sénégal sera bien représenté sur le podium

Le Sénégal sera bel et bien présent à la cérémonie des CAF Awards au Maroc ce jeudi, au regard de l’appréciation positive du football sénégalais, alliera solennité, repères et moments historiques au triomphe de la Can 2021 et à la 2e qualification consécutive à la Coupe du monde 2022.

Le Sénégal sera bien représenté et passe de faire une razzia sur les distinctions ou trophées à la cérémonie des CAF Awards. Aprés Sadio Mané, favori pour le trophée de meilleur joueur africain de l’année, il y’a également Pape Matar Sarr nominé pour le trophée du meilleur jeune joueur de l’année, Aliou Cissé, pour le meilleur entraîneur de l’année, la sélection sénégalaise pour le trophée de sélection de l’année et Pape Ousmane Sakho pour le but de l’année. Qui dit mieux ?

La légion sénégalaise qui débarque au Royaume chérifien est éloquente de la santé de notre football à travers le monde. La sélection sénégalaise trône toujours sur le continent depuis plusieurs années et les Lions, à l’instar de Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou koulibaly, Pape Matar Sarr, ont fini de titiller l’élite mondiale pour faire rayonner le footeux pays de la Teranga, à travers le monder.

Voici les finalistes pour les différents trophées :

Joueur de l’année

Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)

Mohamed Salah (Égypte & Liverpool)

Sadio Mané (Sénégal & Bayern Munich)

Jeune joueur de l’année CAF

Hannibal Mejbri (Tunisie & Manchester United)

Karim Konate (Côte d’Ivoire & ASEC/RB Salzburg)

Pape Matar Sarr (Sénégal & Tottenham Hotspur)

Entraîneur de l’année (football masculin)

Aliou Cissé (Sénégal)

Carlos Queiroz (Égypte)

Walid Regragui (Wydad Athletic Club)

Équipe nationale de l’année (football masculin)

Cameroun

Égypte

Sénégal

But de l’année

Gabadinho Mhango (Malawi & Orlando Pirates)

Pape Ousmane Sakho (Sénégal & Simba)

Zouhair El Moutaraji (Maroc & Wydad Athletic Club)