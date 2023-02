Cambriolage à Diourbel: L’un des malfrats arrêté aux Almadies grâce au portable de la victime

Latyr N., 23 ans, faisait partie d’un gang qui opérait dans la région de Diourbel. Après un cambriolage chez le nommé Serigne Moustapha Dème, le malfaiteur a rallié le quartier huppé des Almadies où il a été appréhendé grâce au portable de la victime.

Au cours d’un braquage chez Serigne Moustapha Dème à Diourbel, Latyr N. et ses compères avaient emporté plusieurs biens. Parmi leur butin se trouvait notamment le portable de marque Samsung de la victime. Suite à la plainte de monsieur Dème, les enquêteurs ont lancé la chasse à l’homme. Les réquisitions ont permis de géo-localiser le cellulaire dans un appartement, sis aux Almadies. Quand les hommes de tenue ont fait une descente sur les lieux, ils ont été accueillis par le nommé Abdou Diagne.

Gérant du logement, celui-ci a expliqué que le portable appartient à Latyr qui s’est présenté à lui sous le nom de Djiby. Diagne a ajouté que le délinquant avait loué l’appartement pour plusieurs jours. Il était accompagné d’un certain Mame Cheikh. Mais, le duo n’a fait que 24h sur les lieux. En effet, Latyr a été neutralisé quelques jours plus tard quand il est repassé dans l’appartement pour récupérer le sac à dos où se trouvait le portable. Quant à Mame Cheikh, il a été arrêté à Diourbel.

Après deux années et huit mois de détention préventive, Latyr N. a été attrait devant la chambre criminelle de Dakar. Pour sa défense, il a laissé entendre avoir acquis le portable à 7.000 francs au market de Diourbel. « C’est Mame Cheikh qui avait loué l’appartement. J’avais oublié mon sac à dos sur les lieux », a-t-il narré. Sur les raisons de sa présence aux Almadies, l’accusé a soutenu qu’il était venu acheter de la marchandise. « J’étais marchand ambulant et conducteur de jakarta. Je vendais des habits et des chaussures. Ma mère est décédée. Quant à mon père, il vit aux États-Unis », a-t-il confessé. Invité à faire ses réquisitions, le substitut du procureur a sollicité 10 ans de réclusion criminelle contre l’accusé pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de locomotion. Me Adnan Yakhya a plaidé la disqualification des faits en recel simple. Le juge rendra sa décision le 1er mars prochain.

KADY FATY