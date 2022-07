Campagne Electorale: Sonko attendu à Matam

Parmi tous les leaders politiques en campagne électorale, Ousmane Sonko est le plus attendu dans la région de Matam. Le président du Pastef et la caravane de la coalition sont attendus surtout par Farba Ngom, qui leur promet un accueil pas du tout chaleureux. Mais les responsables de Pastef à Matam et les candidats de l’inter-coalition Yewwi-Wallu n’entendent pas laisser leur leader se faire interdire de battre campagne chez eux.

Ce jeudi, la région de Matam sera en alerte rouge. Car la caravane de la Coalition Yewwi Askan Wi devrait être de passage, avec à bord celui que Farba Ngom et ses partisans attendent de pied ferme. Mais pour empêcher Ousmane Sonko de dérouler sa campagne dans la région de Matam, il faudra passer par les responsables de la coalition de l’opposition, qui sont depuis le début de la campagne en grande préparation pour un passage sans problème du leader de Pastef.

Banta Wagué, tout en annonçant le passage de la caravane de la Coalition Yewwi Askan Wi ce jeudi, avec à sa tête Ousmane Sonko, déclare : «Farba Ngom est en train de s’agiter un peu partout sur les réseaux sociaux avec ses affidés. Cela ne nous fait pas peur, on dort tranquilles.» Pour réussir l’accueil et un passage sans heurts de la Coalition Yewwi Askan Wi, Banta Wagué invite «tous les patriotes et sympathisants du Dandé Mayo, du Diéri et de l’axe, à se mobiliser pour suivre la caravane de Ousmane Sonko sur toute l’étendue de la région». Mais pour cet accueil à Ousmane Sonko et la caravane de Yewwi, les responsables de Yaw à Matam seront renforcés par ceux de la grande Coalition Wallu Senegaal.

Tout a débuté quand le leader de Pastef a déclaré qu’il allait démarrer sa tournée de pré-campagne à Matam en niant que cette région soit le titre foncier de Macky Sall. Répondant à cette déclaration, Farba Ngom, un des artisans de l’hégémonie de Macky Sall dans cette région, annonçait attendre de pied ferme à Matam, le patron de Pastef.

Déjà, certains s’attendent à des actes de violence physique, après la violence verbale dont ont fait état les partisans des deux camps. Car les partisans de Farba Ngom promettent de passer à l’acte pour répondre au défi lancé à leur responsable politique par un camp composé surtout des jeunes qui se sont donnés à fond pour Ousmane Sonko. Sur la route de la caravane de la coalition Yaw, le passage à Agnam sera bien scruté.