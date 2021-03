CAN 2021 : 3 nouveaux qualifiés seront connus ce mercredi ?

La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 débute ce mercredi avec 6 matchs au programme. Déjà qualifiés pour la phase finale, le Cameroun (pays-hôte), le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie et le Mali pourraient être rejoints dans les prochaines heures par trois autres sélections.

En début d’après-midi, l’Ouganda et le Burkina Faso s’affrontent en effet dans le choc au sommet du groupe B. Les Etalons, qui pourront notamment compter sur Bertrand Traoré, seront qualifiés en cas de victoire ou même s’ils font match nul et que le Malawi et le Soudan du Sud se quittent également sur un score de parité dans l’autre rencontre du groupe qui aura lieu en même temps. Les Ougandais peuvent aussi valider leur billet mais c’est un peu plus compliqué puisqu’ils devront miser sur une victoire et espérer que le Malawi ne s’impose pas dans l’autre match.

Au même moment, Madagascar, qui a participé à sa première CAN en 2019, a l’occasion de décrocher une deuxième qualification consécutive s’il l’emporte en Ethiopie (ce qui ferait aussi les affaires de la Côte d’Ivoire, qui se rend au Niger vendredi). Reste qu’il est évidemment difficile de s’imposer chez les Walyas, qui ont fait tomber les Eléphants (2-1) et le Niger (3-0) dans leur jardin. Les Bareas, privés de Jérémy Morel, retenu par Lorient, pourront en revanche compter sur le grand retour de leur buteur Faneva Andriatsima, qui a accepté de sortir de sa retraite internationale.

Plus tard, la Guinée, mise sous pression par la Namibie qui a empoché trois points suite à la disqualification du Tchad, pourra elle aussi se qualifier à condition de battre le Mali à Conakry. Ce serait le scénario rêvé pour les coéquipiers de Naby Keita, bien présent, qui éviteraient ainsi de jouer une «finale» stressante pour la qualification en Namibie lors de la dernière journée. Face à des Maliens déjà qualifiés et remaniés et qui s’appuieront sur une ossature essentiellement locale, avec les finalistes du CHAN 2020, la mission paraît à la portée des hommes de Didier Six. «On est chez nous, on a des points à prendre, on jouera pour les prendre. On respecte l’adversaire, mais on va jouer sur nos qualités et gagner le match sur le terrain», a prévenu le technicien.

Dans les autres matchs du jour, le Rwanda jouera son dernier joker à domicile face au Mozambique. Les Amavubi pourraient rebattre totalement les cartes s’ils parviennent enfin à décrocher leur première victoire (Groupe F), tandis que le Soudan a l’occasion de revenir provisoirement à hauteur du Ghana et de l’Afrique du Sud, qui s’affrontent jeudi, s’il s’impose sur le terrain de Sao Tomé et Principe (Groupe C).

Le programme de mercredi (horaires en temps universel)

13h : Ouganda vs Burkina Faso, à Kampala (Groupe B)

Soudan du Sud vs Malawi, à Omdurman (Groupe B)

Ethiopie vs Madagascar, à Bahir Dar (Groupe K)

Rwanda vs Mozambique, à Kigali (Groupe F)

16h : Guinée vs Mali, à Conakry (Groupe A)

19h : Sao Tomé et Principe vs Soudan, à Sao Tomé (Groupe C)