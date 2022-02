CAN 2021 : La CAF annonce un grand changement de programme

Voici une nouvelle décision qui va faire couler beaucoup d’encre ! A moins de 72h de la grande finale de la CAN 2021 et du match de la 3e place, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé jeudi soir que la petite finale qui mettra aux prises le Burkina Faso et le Cameroun va être avancée au samedi 5 février.

Initialement prévue dimanche 6 février à 16h gmt, soit trois heures avant la finale Sénégal vs Egypte, la rencontre est ainsi avancé de 24 heures. «Après concertations avec le Gouvernement du Cameroun et le Comité d’Organisation Local (COL)», le duel Cameroun vs Burkina Faso aura lieu samedi à 19h gmt au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (la finale est quant à elle programmée le lendemain au Stade d’Olembe, ndlr).

Un changement pour des raisons sécuritaires

Fidèle adepte de l’improvisation, la Confédération africaine de football (CAF) a ainsi suscité l’incompréhension en annonçant un aussi important changement de programme à la «dernière minute».

Selon plusieurs médias camerounais, cette annonce survient alors que les autorités locales craignaient des débordements en cas d’un probable revers des Lions Indomptables lors de la petite finale face aux Etalons, ce qui aurait posé des soucis en raison des effectifs insuffisants des forces de l’ordre, mobilisées pour la finale ce jour-là, dans la même ville, à à Yaoundé.