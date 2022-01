CAN 2021: Le montant du vainqueur de la coupe dévoilé

A quelques jours de l’ouverture la de CAN, l’identité du nouveau vainqueur de cette compétition est attendue. L’Algérie tenant du titre va remettre son trophée en jeu sur les terres camerounaises.

En plus de repartir avec la coupe, le vainqueur de la CAN percevra un somme importante. Les fennecs remportaient 3,96 millions d’euros en 2019, soit plus de 2,5 milliards. Cette somme a évolué entre temps et le vainqueur de cette édition percevra plus que ce que les fennecs ont reçu en 2019 selon les informations.

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le montant de l’enveloppe réservée au vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) qui démarre ce 9 janvier 2022 au Cameroun. Un montant plus élevé par rapport à la précédente édition. La CAF a en effet réservé la somme de 4,5 millions d’euros à la sélection qui remportera, le trophée de la CAN 2021. Un montant plus élevé par rapport à celui que l’Algérie avait empoché au cours de son sacre en 2019, qui était de 3,96 millions d’euros.

Le finaliste malheureux repartira avec 2,64 millions d’euros. La sélection classée troisième empochera 2,2 millions d’euros.

Les sélections qui atteindront les demi-finales auront droit à une prime de 2,2 millions d’euros chacune alors que les quarts de finalistes se verront offrir chacune un chèque de 703 361 euros.