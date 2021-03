CAN 2021 : pourtant aidé par la Côte d’Ivoire, Madagascar prend la porte !

Grosse déception pour Madagascar. Après avoir participé à la première CAN de leur histoire en 2019, les Barea ne seront pas au rendez-vous de l’édition 2021. Les hommes de Nicolas Dupuis ont en effet concédé le match nul face au Niger (0-0), déjà éliminé, ce mardi à domicile à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires alors qu’ils devaient s’imposer. Du coup, c’est l’Ethiopie, bien que battue par la Côte d’Ivoire (3-1), qui accompagne les Eléphants, déjà qualifiés, en phase finale ! Une première depuis 2013 pour les Walyas.

L’après-midi a pourtant très mal commencé pour les Ethiopiens, menés dès la 3e minute suite à l’ouverture du score de Boly sur un corner frappé par Aurier, auteur de sa 3e passe décisive (plus un but) en deux matchs ! Dans la foulée, le très remuant Jean Evrard Kouassi était taclé dans la surface et obtenait un penalty transformé par le Milanais Kessié (2-0, 18e).

Mais les Antilopes ne baissaient pas les bras et se procuraient trois grosses occasions avant la mi-temps, mais Kebede était mis en échec par Gbouho sur un missile avant de voir son tir croisé frôler le poteau. Entretemps, Abubeker aurait pu (et dû ?) obtenir un penalty pour une intervention litigieuse de Kanon dans la surface. Au retour des vestiaires, Kouassi trouvait la barre et les visiteurs en profitaient pour réduire ensuite le score par Kebede à bout portant (2-1, 74e), avant que Kouassi, avec agilité dans la surface, ne redonne aussitôt deux buts d’avance aux Eléphants (3-1, 76e).

Ce match se terminait ensuite dans la confusion la plus totale puisque l’arbitre s’évanouissait, visiblement victime de la chaleur, et était évacué sur civière. Etant ivoirien, le 4e arbitre ne pouvait pas le remplacer… Après plusieurs minutes d’interruption et de flottement, les officiels attendaient jusqu’à la 90e minute pour finalement siffler la fin du match ! Un dénouement totalement déroutant mais qui ne change rien : malgré sa défaite, l’Ethiopie est de retour à la CAN !