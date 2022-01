CAN 2021 :Sadio Mané crie à l’injustice après le nul contre la Guinée

Après la victoire poussive face au Zimbabwe (1-0) pour lancer sa CAN 2021, le Sénégal a de nouveau affiché un visage décevant ce vendredi dans le derby contre la Guinée (0-0). Plutôt que de mettre l’accent sur les nombreux absents dont Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Gana Gueye, le capitaine des Lions, Sadio Mané, s’est plaint au coup de sifflet final de la programmation des matchs du Sénégal à 13h heure camerounaise, sous de fortes chaleurs.

«Ce n’est pas évident. C’est malheureux de jouer deux fois de suite à 13 heures, alors que certaines équipes n’ont pas joué à cette heure-là. Ce n’est pas équitable. On n’est pas content», a pesté l’ailier de Liverpool. «Ce n’est pas une excuse mais il y a des choses à améliorer. C’est une période difficile pour nous, nous faisons avec les moyens que nous avons. Ca n’a pas été notre meilleure match, on le reconnaît. Maintenant, on veut oublier ce match et penser au prochain.»

Le prochain match justement, prévu mardi face au Malawi, aura lieu à 17h, en même temps que Zimbabwe-Guinée. Et cette fois les Sénégalais n’auront plus d’excuses…