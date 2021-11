CAN 2021: Une délégation sénégalaise se rend au Cameroun, ce mercredi

Les autorités sénégalaises sont en pleine préparation pour la CAN 2021 qui va démarrer le 9 janvier prochain. Une délégation du ministère des sports se rend ce mercredi au Cameroun, pays hôte de la 33e édition.

Des responsables du ministère des Sports, le Directeur de Cabinet Monsieur Ibrahima Ndao et le Directeur de l’Administration Générale de l’Equipement Monsieur Mamadou Ngom Niang ainsi que les responsables de la Fédération Sénégalaise de Football seront au Cameroun à partir de mercredi pour préparer la coupe d’Afrique des nations 2022.

Il sera question de régler les factures des structures d’accueil pour la délégation sénégalaise, l’hôtel des Lions, des dirigeants et autres informe un communiqué du ministère des sports.

Le Sénégal sera logé dans la région de Bafoussam. Les Lions qui ont perdu la finale lors de la précédente édition veulent remporter le titre. En termes d’organisation, le ministre des sports loue l’expérience des fédéraux sénégalais. « On peut quand même dire que l’on maitrise ces compétitions internationales. Sur le plan administratif, on a une fédération qui est aguerrie, les exemples montrent que nous ne sommes pas une fédérations qui ne maitrisent pas les compétitions auxquelles nous participons. En 2015, nous étions en Guinée Equatorial, nous étions éliminés au premier tour. En 2017, au Gabon, nous étions en quart de finale. En 2019, en Egypte, on a joué la finale. Et cette fois-ci nous serons au Cameroun. Cela veut dire que nous avons de l’expérience et ce qui doit être fait se fera à temps. »