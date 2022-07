CAN 2022 (F) : Maroc et Sénégal qualifiés ce mardi ?

Après leur victoire initiale, le Maroc, pays-hôte, et le Sénégal ont l’occasion de se qualifier en premier pour les quarts de finale de la CAN féminine 2022 en cas de nouveau succès ce mardi dans le groupe A à Rabat. Même un match nul serait quasiment synonyme de qualification puisque les deux meilleurs troisièmes des trois groupes valideront également leur billet.

Après avoir décroché un succès historique face à l’Ouganda (2-0), les Lionnes de la Teranga seront les premières à entrer en action à l’occasion d’un derby d’Afrique de l’Ouest contre le Burkina Faso qui s’annonce disputé.

Les Etalons Dames sont tombées seulement d’une courte tête face au Maroc (0-1) et elles devraient tout donner pour ce qui constitue le match de la dernière chance. De son côté, le Maroc tentera de décrocher une victoire plus nette contre l’Ouganda après avoir été embêté par un certain manque d’efficacité lors du match d’ouverture.