Can 2022 Féminine: Les Lionnes ont reçus le drapeau national

Le ministre des Sports a remis le drapeau national à la capitaine de l’équipe féminine de football, Safiétou Sagna. La cérémonie, s’est déroulée à l’Arène nationale, est en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) prévue au Maroc du 02 au 23 juillet 2022.

Les Lionnes de la Téranga sanctionnent une deuxième participation à la Can. L’équipe du Sénégal s’était qualifiée une première fois en 2012. Elles vont prendre part à la 14ème édition de cette compétition après 10 ans d’absence. Le Sénégal est dans la poule A. L’équipe jouera contre le Maroc, l’Ouganda et le Togo pour une qualification au second tour.

Les Crested Crânes ont atterri mercredi au Maroc où se joue le tournoi africain, du 2 au 23 juillet 2022. Les Ougandaises sont conduites par le sélectionneur George Lutalo. La délégation campe à Marrakech.

« Les 10 jours de camping à Marrakech et quelques matchs de préparation nous aideront à construire davantage et à nous mettre en forme pour le tournoi », a ajouté Lutalo qui a guidé l’équipe vers la victoire au Championnat régional senior féminin CECAFA le 11 juin. », a confié l’entraîneur Lutalo.

Pour sa deuxième participation après celle de 2000, l’Ouganda est tiré au sort dans le Groupe A. Le pays d’Afrique de l’Est est aux côtés du Sénégal, du Burkina Faso et du pays hôte le Maroc. Le Nigéria est le tenant du titre. Après avoir concédé un nul (2 2) et une défaite lors d’une double confrontation face aux Lionnes Indomptables du Cameroun (1-0), les Lionnes du Sénégal poursuivent leur préparation pour la CAN 2022. Les protégées de Mame Moussa Cissé affrontent les Bissau-Guinéennes, ce jeudi, pour leur 3ème match amical.