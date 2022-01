Can 2022: L’appel de Mané

Sadio Mané prend très au sérieux la Can. « Nous demandons à toute la population de nous soutenir comme ils le faisaient avant. Nous avons besoin de leurs prières et je suis sûr que tout ira très bien», a déclaré le numéro 10 des Lions.

Idem pour Famara Diedhiou qui compte sur le sérieux du Sénégal pour la Can. «On s’est bien préparé. On essaie de tout faire pour être au top. Le plus important C’est d’être prêt pour le premier match. On fera tout notre possible pour remporter la Can. Ce ne sera pas facile. On va prendre les matchs un a un et après on verra la suite. Le groupe du Sénégal est relevé. En Afrique, il n’y a pas de petite équipe. Toutes les équipes se valent. C’est physique. Ça ne sera pas facile. C’est à nous de nous donner au maximum et d’être sérieux comme on le fait d’habitude.»