CAN Beach Soccer : Le Sénégal face au Mozambique à 17h 30mn

Après 3 victoires en autant de sorties, les Lions vont disputer la finale de la 10e édition de la CAN de Beach Soccer. Habitués à remporter ce grand rendez-vous du football de sable avec cinq titres, ils vont toutefois jouer une finale particulière , devant leur public pour la première fois.

Sans surprise, la finale de Beach Soccer édition 2021, va opposer le Sénégal au Mozambique à 17h30 à Saly Portudal. Ces deux équipes se sont illustrées tout au long du tournoi qui a démarré le 23 mai passé. Si les Lions ont imposé leur suprématie de leader du Beach Soccer africain en jouant des matchs difficiles où ils ont su tirer leur épingle du jeu, misant aussi de leur capital expérience. Les Mambas ont créé la surprise du tournoi. D’ailleurs le coach Ngalla Sylla avertissait dès la première journée « Attention au Mozambique », au regard de leur exploit face à l’Egypte, qu’il avait battu en ouverture (7-5).

Pour gagner cette finale il faudra certainement jouer sans pression et avec beaucoup de concentration. Les Lions feront face à une armada offensive. Les Mambas ont inscrit 32 buts et encaissé 12 buts. Cette équipe qui joue pour la première fois de son histoire, la finale de la CAN est emmenée par les serial buteur Nelson Manuel (10 buts) et Rachid Sefo Smith (9 buts). Le Sénégal, avec des joueurs expérimentés capable de renverser un match, un staff technique composé de bons tacticiens, Ngalla Sylla et ses hommes n’ont rien à craindre. Avec de petits scores, ils ont réussi à se hisser jusqu’en finale prudemment. Le Sénégal compte 11 buts marqués et 4 encaissés.

L’objectif est donc de remporter un sixième titre continental, la 3e consécutive, ce qui serait encore un record pour la nation la plus titrée du Beach Soccer Africain.

Rappelons que le Sénégal et le Mozambique sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde Russie 2021. La petite finale pour la 3e place va démarrer à 16h15 et opposera la Tanzanie au Maroc. Notons aussi que l’Egypte a remporté la 5e place du classement final face l’Ouganda hier (4-2).