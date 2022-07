CAN Féminine 2022: Le Maroc et le Sénégal se disputent la première place

Le Sénégal et le Maroc sont déjà assurés de disputer le second tour de l’édition 2022 de la Coupe d’Afrique féminine des Nations, les deux équipes vont s’affronter ce soir au complexe Moulay Abdellah pour la première place du groupe A. Il y aura bien un enjeu dans la rencontre entre le Sénégal et le Maroc comptant pour la 3e et dernière journée des matches de poules de la CAN féminine.

Les deux équipes, qui sont, quel que soit le résultat de la rencontre, qualifiées pour les quarts de finale de cette compétition, en découdront ce soir à partir de 20 heures GMT, pour l’attribution de la première place du groupe. Un duel au sommet entre les Lionnes du Sénégal et celles de l’Atlas, deux équipes ont remporté leurs deux matchs de poule sans encombre contre l’Ouganda et le Burkina Faso.

L’égalité est quasiment parfaite entre les deux sélections, avec six points et un différentiel de +3 au goal-average. Mais grâce à un but de plus marqué, les marocaines sont en tête de ce groupe A , 4 buts contre 3 pour les Lionnes. Le Sénégal de Mame Moussa Cissé est donc dans l’obligation de s’imposer pour détrôner le pays hôte qui aura besoin d’un point du nul pour conserver sa place.

Les deux formations se connaissent bien, pour s’être affrontées en match amical, en septembre 2021, rencontre gagnée par les marocaines sur le score de deux buts à zéro (2-0). Décimé, le Sénégal jouera cette rencontre sans sa attaquante Nguenar Ndiaye, la latéral droite Anta Dembélé et Coumba Sylla Mbodji, toutes testées positives au Covid 19.