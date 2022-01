Can: Sénégal-Cap-Vert en 8e

Après Gabon / Burkina Faso, une autre affiche des huitièmes de finale connue. Sénégal / Cap Vert prévue le mardi 25 janvier prochain.

Les Requins Bleus sont fixés sur leur sort, à peine qu’ils auront fini de fêter la confirmation de leur qualification actée suite à l’élimination de la Guinée Bissau.

« Le Sénégal est une grande nation. Ils ont des joueurs dans les plus gros clubs du monde. Cela va être compliqué mais on ne se relâche pas. Ça nous excite forcément. Parce qu’on veut jouer ces matchs-la, pour en fait se confronter aux meilleurs. Voilà, ça tombe sur le Sénégal. On verra ce qui va se passer. En tout cas, on sera prêts. A eux d’être prêts aussi », a défié le capitaine capverdien, Ryan Mendes.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 8 juin 2021, soldée sur la marque de 2 buts à 0 en faveur de la bande à Sadio Mane.