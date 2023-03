CAN U20 : Les lionceaux à l’épreuve des demi finale face à la Tunisie

L’enjeu était double dans ces quarts de finale de la CAN U20. Les vainqueurs atteindraient le dernier carré et surtout se qualifieraient directement à la Coupe du monde qui se déroulera en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023. Sans surprise, les favoris, le Sénégal, le Nigéria, la Tunisie et la Gambie, ont assuré leur statut, validant leur billet pour les demi-finales.

Les poulains de Malick Daf affrontent la Tunisie en demi-finale, ce lundi à 14h. Dans cette catégorie, le Sénégal a affronté deux fois la Tunisie en matchs amicaux pour un résultat nul (0-0) et une victoire (2-1) . “Nous sommes bien préparés et nous allons tout faire pour gagner ce match et nous qualifier en finale”, a indiqué le sélectionneur Malick Daf, en conférence de presse d’avant match.

Les lionceaux réalisent un parcours sans faute depuis le début de la compétition avec quatre victoires en autant de rencontres.

Quatre matchs remportés sur autant de sorties avec 9 buts inscrits et aucun concédé jusque-là. Que demander de plus à cette formation sénégalaise composée de jeunes très talentueux ? Peut-être remporter le titre. En tout cas, les minots de Malick Daf ont l’étoffe d’un futur champion d’Afrique. Face au Bénin, ils ont montré toute leur supériorité dans tous les compartiments du terrain. C’est sur une belle inspiration de la pépite Lamine Camara sur coup franc qui trouve parfaitement le capitaine du Sénégal Samba Diallo pour ouvrir le score (51e, 1-0). Le joueur de Dynamo Kiev avait même l’occasion de s’offrir un doublé mais la barre transversale s’en est mêlée.

C’était sans doute l’affiche la plus indécise de ces quarts de finale. Tunisiens et Congolais ont offert un spectacle mémorable à tous les amoureux du football. Des buts, du suspense, des rebondissements. On est passé par toutes les émotions. Mais à la fin c’est la Tunisie qui remporte la bataille. Menés au score par les Congolais, les Aigles de Carthage ont renversé le match en inscrivant deux buts avant de se faire rejoindre par les coéquipiers de Bassinga. Ce bras de fer se poursuivra encore jusqu’à la fin du temps réglementaire avec un score nul (3-3). La séance des tirs au but a souri aux Tunisiens (5 tab à 4) pour sortir vainqueur de cette bataille interminable. Prochain obstacle : le Sénégal.

Pour rappel, l’équipe nationale U20 a connu trois échecs en finale lors des éditions de 2015, 2017 et 2019.