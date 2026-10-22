Cancer du sein : La face cachée d’une gratuité qui pousse beaucoup de malades à renoncer aux soins

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Au Sénégal, si la gratuité de la chimiothérapie constitue une avancée majeure, l’accès aux soins reste un parcours du combattant financier pour les femmes atteintes du cancer du sein. Des consultations initiales à la biopsie, en passant par l’imagerie et les examens d’anatomopathologie, la facture du diagnostic et du bilan pré-thérapeutique peut atteindre des centaines de milliers de francs CFA. À travers les témoignages et analyses de spécialistes comme les docteurs Salif Baldé et Fallou Sall, cet article met en lumière ce mur des coûts invisibles qui retarde la prise en charge et fragilise la continuité des soins pour les ménages modestes.

​Au Sénégal, le cancer du sein ne se résume pas à une bataille contre les cellules cancéreuses. Pour de nombreuses patientes et leurs familles, il constitue également une épreuve financière qui commence dès les premiers soupçons de la maladie et se poursuit tout au long du parcours thérapeutique. Derrière les discours sur le dépistage précoce et les dispositifs de prise en charge se cache une réalité moins visible : celle des dépenses cumulées, des déplacements entre les structures sanitaires, des examens successive et des traitements dont le coût peut rapidement dépasser les capacités des ménages.

​Le paradoxe est frappant. Alors que le diagnostic précoce augmente les chances de traiter efficacement la maladie, les examens nécessaires pour confirmer le cancer et déterminer la stratégie thérapeutique représentent, pour certaines patientes, un investissement difficilement supportable. « Une femme qui découvre une boule dans son sein ne sait pas nécessairement si elle est porteuse d’une tumeur maligne. Mais pour en avoir le cœur net, elle doit consulter, passer des examens d’imagerie, subir éventuellement une biopsie et attendre les résultats d’analyses spécialisées », explique le professeur Baldé.

​Chaque étape a un prix. Et avant même de savoir avec certitude de quelle maladie elle souffre, la patiente peut déjà avoir dépensé des centaines de milliers de francs CFA.

​Le diagnostic, première épreuve financière

​Dans les structures publiques, les tarifs évoqués par le docteur Salif Baldé, oncologue médical, permettent de mesurer l’ampleur de cette première facture. Dans son estimation, une première consultation dans un district sanitaire coûte environ 2 000 FCFA. Une consultation auprès d’un spécialiste à l’hôpital peut ensuite revenir à 5 000 FCFA. À ces frais s’ajoutent la mammographie, estimée à 15 000 FCFA, puis la biopsie, qui consiste à prélever un fragment de tissu afin de l’analyser. Son coût est évalué à 25 000 FCFA. Le prélèvement doit ensuite être soumis à un examen anatomopathologique, également estimé à 25 000 FCFA dans cette simulation. Cette analyse permet d’étudier les cellules ou les tissus et de déterminer si la lésion est cancéreuse. Une immunohistochimie peut être nécessaire pour caractériser davantage la tumeur et orienter le choix du traitement. Le montant avancé pour cet examen atteint 60 000 FCFA.

​La facture ne s’arrête pas là. Le bilan d’extension, qui vise à rechercher l’éventuelle propagation de la maladie, peut nécessiter un scanner avec produit de contraste, évalué dans l’exemple à 120 000 FCFA. S’y ajoutent un bilan biologique estimé à 30 000 FCFA et une échographie cardiaque à 25 000 FCFA, notamment lorsque l’évaluation du cœur est nécessaire avant certains traitements.

​Au total, cette succession de consultations et d’examens représente environ 307 000 FCFA, selon les montants avancés par l’oncologue. Cette estimation illustre le poids du diagnostic, mais ne constitue pas un tarif national uniforme : les prix peuvent varier selon les structures, les examens effectivement prescrits et la situation clinique de chaque patiente.

​Pour un ménage aux revenus modestes, débourser une telle somme en quelques semaines relève parfois de l’impossible. La difficulté est d’autant plus grande que ces dépenses surviennent avant le début du traitement, à un moment où la famille doit encore s’organiser face à l’annonce possible d’une maladie grave. « Les malades qui viennent, ils veulent tous guérir », rappelle le docteur Salif Baldé. Mais la volonté de se soigner se heurte rapidement à la question des moyens financiers. La maladie ne laisse pas toujours le temps de réunir l’argent nécessaire, tandis que le calendrier des examens et les délais d’obtention des résultats entretiennent l’incertitude.

​La mammographie, la biopsie et les analyses spécialisées ne sont pourtant pas de simples formalités. Elles permettent de confirmer le diagnostic, de préciser la nature de la tumeur et de préparer une prise en charge adaptée. Sans ces informations, les spécialistes ne peuvent pas déterminer avec suffisamment de précision la stratégie thérapeutique à adopter.

​Mammographie, biopsie, analyses : le prix de la certitude

​Dans le parcours de soins, chaque examen répond à une question médicale précise. La mammographie permet de rechercher ou de caractériser une anomalie du sein. Lorsqu’une lésion suspecte est identifiée, une biopsie peut être prescrite. Le prélèvement est ensuite analysé en laboratoire pour établir la nature de la lésion.

​La confirmation d’un cancer ne marque donc pas nécessairement la fin des dépenses liées au diagnostic. Elle peut au contraire ouvrir une nouvelle séquence d’examens destinés à mieux connaître la maladie avant de choisir le traitement.

​Le coût des analyses spécialisées, notamment l’anatomopathologie et l’immunohistochimie, pèse particulièrement lourd. Ces examens contribuent à établir ce que les médecins peuvent considérer comme la carte d’identité de la tumeur : ses caractéristiques, qui participent à la détermination du traitement le plus approprié. À cette étape, plusieurs spécialistes peuvent intervenir. Le chirurgien, l’oncologue médical, le radiothérapeute, le radiologue et les professionnels du laboratoire apportent chacun leur contribution à l’évaluation du dossier. Selon le stade de la maladie et les caractéristiques de la tumeur, des examens complémentaires peuvent être indispensables.

​Le docteur Fallou Sall, oncologue radiothérapeute à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, insiste sur l’importance de cette évaluation. Le diagnostic se précise en fonction de l’évolution de la maladie et des résultats des investigations. Une prise en charge peut nécessiter une seule modalité thérapeutique ou associer plusieurs approches pour augmenter les chances de guérison.

​Mais, à mesure que le dossier médical se complète, la facture s’alourdit. Le coût ne dépend plus seulement de l’examen initial : il est aussi lié au stade de la maladie, aux besoins de la patiente et aux décisions médicales prises au fil du parcours.

​Cette réalité explique pourquoi deux femmes atteintes d’un cancer du sein ne supportent pas nécessairement les mêmes dépenses. L’une peut avoir besoin d’une intervention chirurgicale et d’un traitement médicamenteux. L’autre peut nécessiter une association de chirurgie, de chimiothérapie et de radiothérapie, avec des examens supplémentaires avant, pendant ou après les soins.

​La difficulté financière se transforme alors en problème de continuité thérapeutique. Il ne suffit pas d’obtenir un premier rendez-vous ou de recevoir une confirmation diagnostique. Encore faut-il pouvoir financer les étapes suivantes, respecter les rendez-vous et suivre le traitement prescrit.

​De 500 000 à plus d’un million de FCFA : une prise en charge qui s’étire

​Les témoignages recueillis mentionnent une autre dimension du problème : le coût global du parcours thérapeutique dépasse largement celui des premiers examens. Mame Diarra Gueye Kébé, une malade ayant pris le dessus sur la maladie et qui s’est reconvertie dans la lutte, estime qu’une patiente peut dépenser au moins un million de francs CFA pour faire face à la maladie, voire davantage lorsque la prise en charge se prolonge. Selon elle, avant même d’arriver au traitement, les patientes doivent financer la mammographie, le scanner, la biopsie et les analyses nécessaires à la confirmation du cancer et à la détermination de sa nature.

​Dans son évaluation, une mammographie peut coûter autour de 30 000 FCFA, tandis que le scanner peut atteindre au minimum 100 000 FCFA. Les frais de biopsie et de laboratoire viennent s’y ajouter. En fonction des examens demandés et des structures fréquentées, la facture du diagnostic et du bilan pré-thérapeutique peut ainsi approcher ou dépasser 500 000 FCFA.

​Ces montants doivent toutefois être interprétés avec prudence. Ils correspondent à des estimations et à des situations rapportées, et non à une grille tarifaire uniforme applicable à toutes les patientes. Le nombre d’examens nécessaires, les tarifs pratiqués et les modalités de prise en charge varient d’un établissement à l’autre. Le docteur Fallou Sall évoque, pour sa part, des dépenses pouvant atteindre au moins 1,2 million de FCFA dans certaines situations, en fonction des examens et des soins nécessaires. Cette estimation témoigne de l’ampleur de la charge financière à laquelle les malades peuvent être confrontées, même si elle ne représente pas le coût systématique de tous les cancers du sein. À la facture médicale s’ajoutent les dépenses moins visibles : transport entre le domicile et les structures sanitaires, hébergement éventuel, alimentation, accompagnement par un proche et perte de revenus lorsque la maladie empêche de travailler. Pour une femme vivant loin d’un centre spécialisé, ces charges peuvent se répéter à chaque rendez-vous. Le coût du cancer ne se limite donc pas aux médicaments ou aux actes médicaux. Il englobe l’ensemble des dépenses nécessaires pour accéder aux soins, les poursuivre et faire face aux conséquences de la maladie sur la vie quotidienne.

​La chimiothérapie gratuite, mais des frais allant de 500 mille à plus d’un million de francs

​Au Sénégal, la gratuité de la chimiothérapie constitue un acquis important dans la lutte contre le cancer. Le docteur Salif Baldé souligne que les médicaments de chimiothérapie et les produits associés sont pris en charge dans le cadre du dispositif évoqué. Cette mesure représente un soulagement pour les malades qui doivent suivre des séances répétées. Mais elle ne signifie pas que l’ensemble du parcours de soins est gratuit.

​En effet, les consultations, les examens nécessaires à la confirmation du diagnostic, certains bilans biologiques et radiologiques ainsi que les autres actes médicaux peuvent rester à la charge des patientes, selon les dispositifs applicables et les structures fréquentées. Or, ce sont précisément ces dépenses qui peuvent empêcher une femme d’accéder à la chimiothérapie dans les délais nécessaires. « Le coût intervient avant même qu’on ne commence le traitement », explique le docteur Salif Baldé. « Une politique de gratuité des médicaments peut perdre une partie de son efficacité si les patientes n’ont pas les moyens de financer les examens qui conditionnent l’accès au traitement », se désole-t-il. Il ne suffit pas de rendre les médicaments accessibles. Il faut également permettre aux malades d’arriver jusqu’au diagnostic, de bénéficier des examens indispensables et de disposer d’un dossier médical complet, persiste le spécialiste.

​La question se pose avec encore plus d’acuité lorsque la maladie est découverte à un stade avancé. Les soins peuvent alors nécessiter plusieurs interventions, des traitements combinés et un suivi plus complexe. Les dépenses augmentent, tandis que les chances de guérison dépendent notamment du stade de la maladie, de ses caractéristiques et de la réponse au traitement.

​Chirurgie, médicaments, radiothérapie : trois approches qui peuvent se combiner

​Le traitement du cancer du sein ne suit pas un schéma unique. Selon le diagnostic, les spécialistes peuvent recourir à la chirurgie, aux traitements médicamenteux, à la radiothérapie ou à une combinaison de ces différentes approches. Le docteur Fallou Sall distingue trois grandes modalités de prise en charge : les traitements médicamenteux, qui peuvent comprendre des injections et des perfusions ; l’intervention chirurgicale ; et la chimiothérapie. Dans la pratique, la stratégie thérapeutique dépend du type de cancer, de son stade et des caractéristiques de la tumeur. Certaines patientes peuvent également avoir besoin d’une hormonothérapie ou d’autres traitements ciblés.

​La chirurgie vise à retirer la tumeur, selon les indications médicales. La chimiothérapie utilise des médicaments destinés à détruire les cellules cancéreuses ou à empêcher leur multiplication. La radiothérapie repose, quant à me, sur l’utilisation de rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses dans une zone déterminée. Ces traitements peuvent intervenir à différentes étapes. Certaines patientes reçoivent une chimiothérapie avant l’opération pour réduire la taille de la tumeur. D’autres sont opérées avant de recevoir un traitement complémentaire. La radiothérapie peut également être indiquée pour réduire le risque de récidive.

​Chaque décision implique une évaluation médicale et, parfois, de nouveaux examens. Le parcours peut ainsi se prolonger sur plusieurs mois, voire davantage selon la situation. Pour les familles, cette durée représente une épreuve financière autant qu’émotionnelle. Le docteur Fallou Sall rappelle que la précocité de la consultation augmente les chances de bénéficier d’une prise en charge efficace. Plus la maladie est identifiée tôt, plus les spécialistes disposent de possibilités thérapeutiques adaptées. À l’inverse, un diagnostic tardif peut compliquer le traitement et réduire les options disponibles. La radiothérapie constitue une autre source d’inquiétude pour les patientes qui en ont besoin. Selon les montants avancés par le docteur Fallou Sall, son coût peut dépasser un million de francs CFA dans certaines conditions tarifaires. Il indique que l’État accorde une subvention qui ramène le prix plafond évoqué à 150 000 FCFA pour les Sénégalais, contre 700 000 FCFA pour les patients étrangers. Ces montants doivent être vérifiés auprès des structures concernées, car les tarifs effectivement appliqués dépendent des dispositifs en vigueur, des actes prescrits et des conditions d’éligibilité à la subvention. Même lorsque le prix est réduit, la dépense peut rester difficile à supporter pour un ménage qui a déjà financé plusieurs examens, des consultations et d’autres traitements. La difficulté est aggravée par la nécessité de respecter les rendez-vous et le calendrier thérapeutique. Une patiente qui ne parvient pas à réunir la somme demandée risque de retarder une étape de sa prise en charge. Or, la continuité des soins est essentielle pour éviter les ruptures susceptibles de compromettre le traitement. « Le poids financier de la maladie produit des conséquences qui dépassent le montant inscrit sur une facture. Il agit directement sur le comportement des patientes, sur le moment où elles consultent et sur leur capacité à poursuivre les soins ». Selon le docteur Salif Baldé, sur dix personnes qui devraient se présenter pour une prise en charge, seules cinq ou six parviennent à le faire dans la situation qu’il décrit.

​Pour le docteur Salif Baldé, le défi dépasse la seule question de la gratuité des médicaments. Il estime qu’un soutien public au coût du diagnostic pourrait changer la situation de nombreuses patientes. Il évoque notamment la possibilité d’une prise en charge des examens diagnostiques à hauteur de 40 000 à 50 000 FCFA, ou d’un financement public couvrant 80 % de certaines dépenses. Seulement, précise le médecin, il faut une volonté politique.

AVEC SENEWEB