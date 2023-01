Cap-Vert : Une pirogue avec 56 migrants sénégalais échue

Les secours cap-verdiens ont recueilli, samedi soir, 90 migrants ouest-africains, dont deux morts, dans une pirogue qui dérivait dans les eaux de l’archipel, a rapporté l’agence de presse nationale Inforpress. Les migrants récupérés dans la partie nord de l’île cap-verdienne de Boa Vista venaient du Sénégal, de Gambie, Guinée-Bissau et Sierra Leone, a indiqué Inforpress, citant la police locale. Elle n’a pas précisé quand ils avaient quitté les côtes ouest-africaines, ni quelle était leur destination.

. Dans la pirogue tombée en panne d’essence, les secours ont trouvé 88 personnes en vie, dont trois femmes et deux adolescents de 14 et 16 ans, et deux hommes morts, a dit le commandant de police local, Evandro Sousa, cité par l’agence.

Parmi ces migrants, « 56 venaient du Sénégal, 26 de Gambie, cinq de Guinée-Bissau, un de Sierra Leone, un de Guinée-Conakry et un du Mali. Au moins quinze d’entre eux sont des mineurs de 14 à 17 ans et il n’y avait que trois femmes. De même, 81 personnes reçoivent des soins médicaux».

Six des occupants de l’embarcation, en état de déshydratation, ont été hospitalisés. La plupart ont été installés temporairement dans un bâtiment de l’île avant leur transfert vers un autre hébergement où leurs identité et nationalité seront vérifiées, a dit le policier. Le Cap Vert a déjà recueilli des migrants en détresse par le passé, mais rarement autant.