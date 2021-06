Carence en Fer : Les enfants et les femmes touchés

70% des jeunes enfants et 50% des femmes en âge de procréer souffrent de carence en fer. L’information a été donnée hier par Aboubacar Coulibaly directeur général de Nestlé Sénégal, en marge de la journée officielle du lancement de la campagne « Une Santé De Fer ». Cette cérémonie s’est faite sous la présence de la marraine de la campagne Dr Rose Wardini Hachem.

Fidèle à sa raison d’être qui est d’améliorer la qualité de vie de la population aujourd’hui et pour les générations futures, Nestlé Sénégal a lancé hier sa campagne ” Une Santé De Fer “.Il s’agit pour cette structure de sensibiliser sur la carence en fer et à mieux faire connaître aux populations ce qu’est le fer, ses bienfaits et comment prévenir et lutter contre cette dernière à travers une alimentation équilibrée et diversifiée.

S’exprimant à cette occasion, Aboubacar Coulibaly directeur général de Nestlé Sénégal de déclarer « Nous nous sommes dit que nous pouvions apporter quelque chose et c’est dans ce cadre qu’avec l’ensemble de nos partenaires et avec le soutien de nos parrains et de la marraine, nous avons mis en place cette campagne afin de sensibiliser les populations à la fois sur les problématiques et aussi proposer des solutions concrètes. En plus du dépistage, nous faisons également des conseils nutritionnels pour que les gens puissent savoir les produits riches en fer en faisant le marché par exemple ». A l’en croire, la carence en fer fait partie des grands défis nutritionnels du temps et le Sénégal n’est malheureusement pas en reste.

A cet effet, renseigne Mr Coulibaly en Octobre 2020, des sessions d’échanges avec les parties prenantes s’activant dans le domaine de la nutrition, ont été faites. « Ces sessions nous ont donné de bonnes orientations sur les messages à véhiculer, les cibles et les outils de communication pour mener à bien cette sensibilisation », a-t-il dit. Toujours selon Mr Coulibaly, en plus des campagnes d’affichages et digitale sur le fer, des conseils pour une bonne alimentation sont prodigués aux internautes, accompagnés de savoureuses recettes faites à base de produits locaux, accessibles et riches en fer. Ceci pour bien sûr démontrer qu’avec des ingrédients que l’on trouve dans nos marchés, nous pouvons nous alimenter de façon adéquate et prendre soin de notre santé.

Dr Rose Wardini Hachem, marraine de la campagne a quant à elle indiqué « La carence en fer est un véritable problème de santé publique dans les pays en voie de développement. Cette carence touche essentiellement les femmes en âge de procréer, les femmes enceinte et les enfants. Les conséquences que peuvent engendrer cette carence en fer avec des complications très grave chez l’enfant qui est en âge scolaire que sont la diminution des performances scolaires allant jusqu’à l’éviction scolaire mais également les conséquences très grave chez la femme enceinte qui augmente la mortalité maternelle et périnatale ».

Pour elle, cette campagne vient à son heure et en tant que marraine et militante des causes des femmes et des enfants, elle compte accompagner Nestlé dans sa politique nutritionnelle à améliorer ses produits en fer, la fortification des produits laitiers et culinaires mais également en sensibilisant sur cette problématique. « 50% des femmes enceintes sont atteintes de cette carence en fer et 70% des enfants de moins de 3 ans en sont aussi atteints donc il vaut mieux prévenir que guérir », a conclu le Dr Rose Wardini.