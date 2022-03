Casamance : Une nouvelle opération militaire pour repousser les rebelles

Des hommes armés, supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), ont encore fait irruption sur la Rn4, vers Badiouré, non loin du lieu du dernier braquage, pour attaquer des véhicules, informe notre source. Et l’armée nationale a entamé a nouveau une opération militaire entre Badiouré et Bignona.