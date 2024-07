Cauris d’Or 2024: L’endurance un thème qui inspire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’endurance, est la thème de la 19 ème édition des Cauris d’Or, une distinction qui fait courir tous les acteurs économiques, politiques, sociales et culturelles du Sénégal. A l’occasion, une cérémonie prestigieuse est entrain de se passé au moment où ses lignes sont écrits.

La 19ème édition de la prestigieuse cérémonie des Cauris d’Or offre aujourd’hui tout un continent, d’exprimer sa reconnaissance et toute son humilité face à ce challenge, que plusieurs de ses hommes et femmes de bonne foi, venant d’horizons divers, mais convaincus que le potentiel existe en Afrique et au Sénégal.

Publicités

Cette cérémonie annuelle de distinction des acteurs économiques, politiques, sociaux, financiers, scientifiques, entre autres, a vécu sous le thème de la « Persévérance ». Sous l’égide du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), l’édition 2024 des Cauris d’Or va une fois de plus récompenser beaucoup de lauréats.

Sur ce, des partenaires et compatriotes estiment que les différents lauréats des Cauris d’Or sont des modèles et des références pour les entrepreneurs. Ils incarnent des valeurs d’excellence confie l’initiative de cette distinction.