CdM : le Maroc marque l’histoire de l’Afrique

Un exploit retentissant, et historique. En battant le Portugal (1-0) ce samedi, le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde. Une première pour les Lions de l’Atlas, mais aussi pour toute l’Afrique. Comme le rappelle Opta, jamais une équipe du continent africain n’avait atteint le dernier carré : ni le Cameroun en 1990, ni le Sénégal en 2002 et ni le Ghana en 2010, tous tombés au stade des quarts de finale.

Le résumé du match :

La première mi-temps a été très équilibrée, mais les Marocains sont pourtant rentrés au vestiaire avec un avantage au score (1-0). Les Portugais ont eu le contrôle du ballon (66% de possession), tandis que les Marocains ont opté pour des phases de jeu plutôt rapide, avec un jeu très vertical. Les milieux de terrains Amrabat et Ounahi ont permis d’orienter parfaitement le jeu vers les ailes où se trouvent les joueurs de percussion tels que Boufal et Ziyech.

La formation de Regragui, comme depuis le début du Mondial, a très bien défendu. Le Portugal a eu quelques situations, pas toujours très dangereuses, avec majoritairement João Félix à la finition. Les 2 plus grosses occasions des joueurs de Santos sont arrivées en début (4’) et en fin de mi-temps (44’) avec Bruno Fernandes qui est venu trouver la barre transversale.

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le score en fin de 1ère période (42’), par l’intermédiaire d’En Nesyri. Le buteur marocain est venu couper de la tête un centre d’Attiatallah juste devant Diogo Costa qui s’est fait surprendre. Avant cela, le Maroc avait eu quelques cartouches, mais à l’instar des Portugais, les tireurs ont souvent raté le cadre.

Au retour des vestiaires, la monopolisation du ballon par le Portugal s’est encore plus faite sentir (80% de possession). Les Marocains ont opté pour un jeu sans prise de risque, afin de préserver leur avantage. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo auraient pu égaliser plusieurs fois, que ce soit avec Ramos (57’), Bruno Fernandes (63’), Félix (82’) ou encore Pepe (90+7′). Bounou a été impérial sur sa ligne. CR7 a également buté également face au portier du FC Séville (90+1′). Le Maroc a eu des occasions en contre, mais sans grande réussite. Cheddira a pris un carton rouge dans les arrêts de jeu, et a ainsi laissé son équipe à 10 pendant 5 bonnes minutes. Au final, le score ne bougera pas. Le Maroc s’impose 1-0 et se hisse en demi-finale du Mondial.