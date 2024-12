Africa Women’s Basketball League: Duel entre l’ASCVD et Al Ahly, ce mardi

L’ASC Ville de Dakar joue sa troisième et dernière rencontre de poule de l’Africa Women’s Basketball League (AWBL) ce Mardi. La course à la première place du groupe A opposera les municipales à Al Ahly d’Égypte au stadium Marius Ndiaye.

Il s’agit d’une des rencontres les plus attendues par les amateurs de balle orange entre deux équipes de haut niveau qui ont remporté leurs deux premiers matchs de poule et vont se battre pour terminer les phases de poule en beauté, c’est-à-dire remporter tous les matchs de poule avant le second tour. Bien que la Ville de Dakar ait gagné son premier match avec quelques difficultés face aux Camerounaises de FAP, leur deuxième sortie a été extrêmement facile car elles ont largement dominé les Nigérianes de MFM.

D’un autre côté, pour Al Ahly, ses deux matchs ont été une véritable promenade de santé, car Ndioma Kane et ses coéquipières ont tout simplement imposé leur loi à MFM et FAP. La première place sera l’enjeu du match entre l’ASCVD et Al Ahly, car ces deux équipes ont déjà obtenu leur billet pour les quarts de finale.

Mardi 10 Décembre 2024

Stadium Marius Ndiaye

18H00 : ASCVD v Al Ahly