… Ce qu’on sait d’Henry Michael Gunning

L’ingénieur grièvement blessé lors de l’explosion du puits de gaz a finalement succombé à ses blessures. La victime qui s’en était sortie avec ses brûlures tentait de débrancher les fils d’un groupe électrogène pour éviter que le feu ne se propage. Mais ce geste a été vain, puisque les flammes ont réussi à envahir la quasi-totalité du périmètre. Ce samedi matin, des sources hospitalières que nous avons contactées confirment son décès, à l’hôpital Principal de Dakar où il était hospitalisé suite à ses brûlures au 3e degré lors de l’incendie.

Responsable des forages à Fortesa, cet ingénieur canadien- et non américain- devait être évacué vers le Maroc mardi prochain. Il laisse derrière lui cinq enfants ainsi qu’une épouse sénégalaise. Il maitrisait les installations et connaissait le gaz. Lors de l’incendie, il était le premier à alerter les gens avant de leur demander de quitter les lieux. Alors qu’il avait des brûlures, c’est lui-même qui avait déplacé le véhicule pour amoindrir les dégâts. Juste pour vous dire qu’il était d’un très grand apport pour cette usine qui a perdu un brave homme », témoigne le maire de Ngadiaga.

Le défunt n’était pas couvert par son employeur alors qu’il a été directement recruté par Rogers Beall, PDG d’Africa Fortesa. Ses frais d’hospitalisation ont été pris en charge par l’assurance de son épouse. C’est d’ailleurs Mary Teuw Niane, Pca de Petrosen qui est intervenu personnellement auprès du directeur de l’hôpital Principal de Dakar.