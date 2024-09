Célébration du Maouloud : Qu’en est il du Gamou ! Que célèbre les musulmans ?

Partager Facebook

Des millions de musulmans à travers le monde se réunissent pour célébrer le Maouloud, ou Gamou. Un événement commémorant la naissance du Prophète Mouhamed (Paix et Salut sur Lui). Il est important de savoir la signification de cet événement, d’une grande importance spirituelle, est marqué par des prières, des chants religieux, des conférences et des sermons qui visent à rappeler la vie et l’enseignement du Prophète de l’Islam.

Après le Magal, c’est l’heure du Gamou. Au Sénégal, c’est un jour particulier où on observe des rassemblements dans les grandes cités religieuses comme Tivaouane, Kaolack, Touba, ou encore Ndiassane. Ces villes qui regroupent des différentes confréries du pays, se transforment en lieux de pèlerinage chaque année et se sont des milliers de disciples venus de tout le pays et de la diaspora qui se s’y regroupent.

Comme connu, le Gamou est une journée pour les musulmans du Sénégal et du monde entier de revisiter les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité incarnées par le Prophète par des conférences religieuses à Tivaouane et d’autres cités religieuses. Des programmes sont également prévus à Dakar avec des prières collectives et des lectures du Saint Coran.

Des dizaines de milliers de fidèles affluent des différentes régions du Sénégal et d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest et du monde vont converger dans la cité religieuse