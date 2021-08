Certificats de résidence: Les craintes du Cena

Des récriminations concernant la délivrance des certificats de résidence ont été notées ces derniers jours par l’opposition. C’était le cas hier aussi, lors de la visite du président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) dans certaines commissions administratives d’inscription sur les listes des départements de Dakar, Pikine et Keur Massar. Doudou Ndir, qui s’est prononcé sur ce problème à la fin de sa tournée, estime qu’il ne «faudrait pas que ce problème pollue l’atmosphère». Pour le président de la Cena, «il faut le gérer avec beaucoup de responsabilité, tenir compte de la sensibilité de ce problème qui met en scène des querelles partisanes dans lesquelles la Cena ne peut pas véritablement s’impliquer». En outre, il renseigne qu’au «sein de certaines commissions administratives, les problèmes sont gérés. Et dans d’autres, ils s’exacerbent». A l’en croire, c’est le cas «au niveau de Pikine et Yeumbeul». Et M. Ndir d’expliquer : «On a eu vent de certaines pratiques qui ne sont pas de nature à nous rassurer et qui mettent en scène des divergences de points de vue et de compréhensions de la nature du certificat de résidence par rapport à la personnalité qui doit signer. Des incompréhensions aussi par rapport aux certificats de domicile. Est-ce qu’ils sont conformes aux mentions du certificat de résidence ? Des problèmes de rétention et même de discrimination dans la distribution du certificat de résidence. Ce sont des problèmes qui peuvent nous inquiéter.» Toutefois, il précise qu’il y a des périodes contentieuses qui permettront à ceux qui sont sur les listes électorales de porter des contestations devant les juridictions et que la Cena aura à faire une évaluation à la fin des commissions administratives. Doudou Ndir assure que dans toutes les commissions administratives visitées, il a été noté «la présence des partis politiques».