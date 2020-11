C’est 500 morts dont on ne parle presque pas !

Si le compte est bon, le demi-millier de morts déplorés par la presse dans le cadre du voyage ‘’Barça’’ ou ‘’Barsakh’’ risque d’être facilement dépassé. Il ne se passe plus un jour en effet sans que des corps ne regagnent les rivages, sans que des déclarations de noyade de sénégalais ne nous parviennent des quatre coins du mondes. Nos autorités n’en parlent presque pas cependant. C’est là le nœud de l’étrangeté. Que se passe-t-il donc ? Une explication logique s’impose.

Quand d’aucuns disent que l’on fait tout pour étouffer l’affaire, et que certains ont peur de voir tous ces chiffres macabres portés à la connaissance des occidentaux qui nous ont financé l’opération frontière, on ne peut s’empêcher de rester dubitatif. Est-ce l’argent qui fait que personne ne veuille parler de ces innombrables naufrages ? Est-ce que c’est l’occident qui a donné l’ordre de ne pas faire beaucoup de bruit autour afin de minimiser ce problème ? Ce qui est certain, c’est qu’en faisant le décompte des morts, on risque bien d’avoir des surprises. Il devrait y en avoir au moins pour le double de ce qu’on nous avance.

CEBE