Championnats mondiaux de « VIET VO DAO »: Le Sénégal gagne 22 médailles, dont 7 en or

La 6ième édition de la Coupe du monde de Viet Vo Dao s’est achevée samedi à Paris. La délégation sénégalaise a fait bonne impression lors de ces Mondiaux. Les Lions ont glané 22 médailles, dont 7 or et 9 médailles d’argent. Même si le classement définitif n’est pas encore dévoilé, le Sénégal devrait être sur le podium.

Les Lions se sont nettement illustrés lors de cette deuxième et dernière journée dans les épreuves techniques et combats. Serigne Mbacké Faye (+80 kg) a glané deux médailles d'or (1 combat et 1 technique) et une autre en argent, pendant que Seydina Dramé (65-70 kg) de son côté a remporté une autre médaille d'or en combat.

Le capitaine Fallou Diokhane, quant à lui, a raflé 4 médailles d’argent (3 techniques et 1 combat -75 kg), Mohamed Nazirou Ndiaye ressort avec 2 médailles d’argents en technique et Mame Diarra 1 médaille d’argent. Abdou Salam Dia s’est contenté de 2 médailles de bronze. Mais ce n’est pas que les athlètes sénégalais qui ont reçu des prouesses à cette Coupe du monde. Des Maîtres ont aussi été promus en grade. C’est le cas du président du conseil des Maîtres, Me Moustapha Fall, du sélectionneur, Me Gérald, qui ont réussi leur 5ème Dan, de même que Me Sène, qui a réussi son passage en 7ème Dan.

Cette 6ème Coupe du monde de Vovinam a connu la participation de près de 500 maîtres et compétiteurs, venant de 15 pays d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et du Vietnam. Au terme de ces compétitions, le jury a décerné 111 médailles : 38 en or, 35 en argent et 38 en bronze. La France, le Sénégal et la Belgique sont des premiers pays dans la liste des nations médaillées.

Les médailles sénégalaises

7 médailles d’or en combat : Abdou Salam Dia (-65 kg), Mouhamed Nazirou Ndiaye (+80 kg), Malick Dia (70-75 kg), Seydina Dramé (65-70 kg), Serigne Mbacké Faye (+80 kg), Mame Diarra Gakou (+78 kg), Abdoulaye Aw (+80 kg) mixte.

2 médailles d’or techniques : Serigne Mbacké Faye (Long kho Quyen), Mame Diarra Gakou (Self Defense).

9 médailles d’argent : Fallou Diokhane – Mouhamed Nazirou Ndiaye (Kiem phap Quyen), Mouhamed Nazirou Ndiaye (Lao Mai Quyen), Fallou Diokhane (Dai Dao Quyen, Baton et en combat), Serigne Mbacké Faye (Thap Tu Quyen), Mame Diarra Gakou – Serigne Mbacké Faye (Song Luyen Dao).

4 médailles de bronze : Abdou Salam Dia (Don Chan et Baton), Wagane Guèye et Seydina Dramé en duo (tech nique).