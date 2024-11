CHAN 2024 : Le Sénégal affrontera le Libéria au second tour

Partager Facebook

Le Sénégal affrontera en fin décembre, le Libéria au deuxième tour des qualifications pour le Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2024 dans la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A).

Le Sénégal vainqueur de la septième édition du CHAN, qui a eu lieu en Algérie (13 janvier-4 février 2023), a été exempté du premier tour. Il devait affrontera au second tour, en aller et retour, le gagnant de l’unique match du premier tour entre la Sierra Leone et le Liberia. Sept (07) pays étaient engagés dans ces qualifications de la zone A de l’UFOA : Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Liberia, Sénégal et la Sierra Leone.

Les autres matchs du second tour opposeront la Mauritanie au Mali et la Guinée à la Guinée-Bissau. Ce deuxième tour se déroulera du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024. Le CHAN est une compétition créée par la CAF depuis 2009 pour ‘’servir de vitrine au talent exceptionnel et à la qualité du football africain’’ en évolution. Dix-neuf nations prendront part à cette compétition au lieu des seize pays qui y participaient habituellement.

Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie sont qualifiés d’office pour le CHAN.

Chacune des cinq zones du continent à savoir l’Union des fédérations ouest-africaines de football zone A (UFOA-A), l’UFOA-B, l’Union nord-africaine de football, l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale et le Conseil des associations de football en Afrique australe, sera représentée par trois équipes.

La zone du Conseil des associations de football d’Afrique de l’Est et Centrale (CECAFA), ”incluant les trois pays organisateurs, bénéficiera d’une place additionnelle en raison de sa qualification automatique en tant que zone hôte”. Les pays hôtes prendront part aux éliminatoires et seront rejoints au tournoi final par l’équipe qui obtiendra le meilleur résultat lors des éliminatoires de la zone CECAF. Le Maroc et la République Démocratique du Congo, avec deux trophées, sont les nations les plus titrées de cette compétition. Le championnat d’Afrique des nations est organisé tous les deux ans en alternance avec la CAN.

Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie vont accueillir conjointement la huitième édition du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), prévue du 1ᵉʳ au 28 février 2025.