CHAN : Le Sénégal file en demies

Froid de réalisme, le Sénégal a infligé une dure leçon à la Mauritanie (1-0) ce vendredi en quarts de finale du CHAN 2022. Après l’Algérie, les Lions sont la deuxième sélection qualifiée pour les demi-finales de la compétition.

Ce match prenait d’entrée une tournure inattendue avec des Mauritaniens à la manœuvre et entreprenants face à des Sénégalais résolus à subir. Grâce à leur domination, les hommes d’Amir Abdou parvenaient à obtenir des coups de pied arrêtés et se montraient dangereux de la tête. Mais Pape Diallo face à Nouh El Abd et Cheikh Sidibé face à Demini Saleck sauvaient les meubles sur la ligne !

Lamine Camara se reprend

En face, malgré une faible possession, les Sénégalais parvenaient à se montrer extrêmement menaçants sur leur première occasion mais Pape Diallo gâchait une offrande de Malick Mbaye en expédiant au-dessus sa reprise au point de penalty. Froids de réalisme, les hommes de Pape Thiaw profitaient ensuite d’un corner pour obtenir un penalty, après recours à la VAR, en raison d’un ceinturage de Mohamedhen Beibou sur Moussa Ndiaye. Après son raté dans cet exercice lors du premier match contre la Côte d’Ivoire (1-0), Lamine Camara se reprenait en le transformant en force pour ouvrir le score (1-0, 34e) ! Pas de quoi décourager les Mourabitounes mais le tir en pivot d’Hemeya Tanjy manquait de puissance pour inquiéter Pape Sy.