Changement Climatique: France « Ces températures qui défient les annales devraient nous alarmer; 200 records en 2 jours ! »

Après les 100 records de chaleur absolus battus mercredi, 80 autres ont été battus jeudi : la canicule tardive de cette fin août 2023 est véritablement historique. Il n’a jamais fait aussi chaud, tous mois confondus, depuis le début des relevés à :

Lyon-Bron (Rhône) : 41.4 °C (précédent record 40.5 °C le 13 août 2003) dans cette station ouverte en 1920.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 40.4 °C (précédent record 39.6 °C le 2 août 1947) dans cette station ouverte en 1923.

Tarbes-Lourdes-Pyrénées (Hautes-Pyrénées) : 39.9 °C (précédent record 39 °C le 13 août 2003).

Montauban (Tarn-et-Garonne) avec 42.6 °C (précédent record 42.1 °C le 23 août 2023) dans cette station ouverte en 1885 !

Températures inédites en montagne

En montagne, la chaleur a encore été inédite depuis les premiers relevés météo, avec des records absolus à :

Alpe-d’Huez (Isère, 1 860 mètres) : 29.3 °C (précédent record 28 °C le 23 août 2023).

Pontarlier (Doubs, 831 mètres) : 37.0 °C (précédent record 36.8°C le 13 août 2003) dans cette station ouverte en 1897.

Chambéry-Aix (Savoie, 235 mètres) : 40.5 °C (précédent record 38.9 °C le 23 août 2023

Des records pour les températures nocturnes

De nombreux records de températures minimales, enregistrés la veille, ont à nouveau été battus dès le lendemain : c’est le cas à Toulouse-Blagnac avec 27,4 °C en fin de nuit, ainsi qu’à Bordeaux-Mérignac avec 26,2 °C.

100 records de températures viennent d’être battus hier en France

La journée du mercredi 23 août 2023 restera dans l’histoire de la météo comme la plus chaude jamais enregistrée pour de nombreuses villes à cette période. Ce sont en effet pas moins de 100 records absolus de chaleur qui ont été battus : il n’a donc jamais fait aussi chaud, tous mois confondus, dans des villes comme : Carcassonne (Aude) : 43,2 °C (battant les 41,9 °C du 13 août 2003), Castelnaudary (Aude) : 42,7 °C (battant les 40,8 °C du 12 août 2022), Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) : 42,4 °C (battant les 40,7 °C du 4 août 2003).

Beaucoup des records de ce mercredi battent donc ceux de la canicule historique de 2003, la pire jamais connue dans notre pays, et de celle de l’année dernière. Les stations météo ont pour la plupart été ouvertes dans les années 1950. Les températures minimales ont également été exceptionnelles : plus de 26 °C à la fin de la nuit de mercredi à jeudi à Bordeaux, et plus de 27 °C à Toulouse.