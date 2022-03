Changements Climatiques: Une stratégie de développement en carbone mise en place

Pour faire face aux changements climatiques, une initiative de co-construction de développement sobre en carbone a été mise en place. L’objectif est de mobiliser et développer les capacités scientifiques pour informer la décision sur les trajectoires de long terme.

L’initiative de co-construction de développement sobre en carbone et résilient aux changements climatiques s’inscrit dans une approche qui consiste à associer l’ensemble des parties prenantes à l’élaboration d’une stratégie de développement. Pour Secou Sarr, directeur général de Enda Energie, les enjeux sont de poser les bases analytiques et de dialogue multi-acteur et opérationnel avec des déclinaisons multisectorielles en énergie, agriculture, urbanisation, infrastructures et énergie en impliquant les acteurs de terrain pour une traduction des analystes en politique et mesure. « Cette nouvelle approche participe à l’appropriation collective des processus, des outils et des méthodes en vue d’assurer la pérennisation d’une telle action et rendre plus crédible sa traduction en actions concrètes et créatrices d’emplois en perspective. Cette stratégie en carbone ne sera pas de trop dans un contexte de pays pétrolier et gazier soumis aux exigences de progrès économique et social et résolu à participer au progrès mondial de lutte contre les changements climatiques », dit-il.

Selon Baba Dramé, directeur de l’environnement et des établissements classés, la mise en place de ce groupe thématique va permettre de travailler sur des secteurs stratégiques pour la politique de développement social. « Le changement climatique est une thématique transversale qui nécessite le point de vue de chacun. Il se fait ressentir partout avec des thèmes visibles sur la nature des Ecosystèmes, l’économie entre autres. Il est impératif de trouver des écosystèmes durables pour des économies résilientes », fait-il savoir. Il laisse entendre que le pays a soumis sa contribution. « Ces groupes thématiques ont été retenus à savoir sur les changements climatiques, la transition énergétique, la transformation des systèmes agricoles, l’usage des terres et ressources en eau, la transformation de système urbain mais également sur les infrastructures et secteur privé », dit-il.

Selon le secrétaire général du ministère du Pétrole et des énergies, Adama Diallo, cette initiative va permettre d’aboutir sur une stratégie en carbone à long terme pour notre développement. « L’énergie sera au cœur de cette stratégie. En effet, le secteur évolue dans un contexte qui joue un rôle pilier pour l’émergence pour notre pays. Notre pays s’est engagé pour un accès universel à l’énergie », renseigne-t-il. De son avis, face aux perturbations climatiques et géopolitiques, des défis environnementaux, les cadres de réflexion ont toute leur pertinence.

NGOYA NDIAYE