Cheikh Oumar Diagne raconte son séjour carcéral

Libéré de prison il y’a quelques jours, Cheikh Oumar Diagne a profité de la fête de Tabaski 2022 pour présenter ses excuses et implorer celles des Sénégalais.

Il a saisi l’occasion pour évoquer brièvement son séjour carcéral.

« Alhamdoulilaah ala kouli haal. Balen ma akk, baalna nieup, yalnaniou yalla bolei baal amine. Dewenati à tous, j’en profite pour remercier sincèrement tous les amis pour votre soutien, vos prières, votre attention. Reubeuss a été un lieu de repos, de réflexion et d’apprentissage. Il a surtout été un stage capital pour mes combats futurs. Qu’Allah nous assiste et nous maintienne sur la voie droite. Merci encore et courage car le combat est loin d’être terminé… », peut-on lire sur son post Facebook.