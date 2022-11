Chelsea : Kalidou Koulibaly pousse un coup de gueule

Kalidou Koulibaly a poussé un coup de gueule, samedi, après la défaite de Chelsea en Premier League.

La rencontre de ce samedi et la défaite (1-0) de son équipe de Chelsea contre l’étonnant Newcastle, troisième de Premier League, agace Kalidou Koulibaly (31 ans). Le défenseur central sénégalais arrivé, cet été, en provenance de Naples, a poussé un coup de gueule sur la contre-performance de sa formation et son classement (8e après 14 journées). A noter la très mauvaise série en cours des Blues de Chelsea : 3 défaites d’affilées toutes compétitions confondues.

Le numéro 26 de Chelsea aux 64 sélections avec le Sénégal a déclaré, au micro de Canal+, « qu’aujourd’hui Chelsea n’est pas à sa place et les seuls fautifs c’est nous. Donc on doit se regarder dans les yeux et continuer à travailler pour remettre Chelsea à sa place. »