Chelsea s’offre Koulibaly pour 40 M€

Kalidou Koulibaly (31 ans, 34 matchs et 3 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) va bel et bien quitter Naples pour Chelsea. Après avoir réclamé 100, 80 puis 60 millions d’euros, Aurelio De Laurentiis s’est résigné à lâcher le leader de sa défense centrale pour 40 millions d’euros, affirment les journalistes Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio.

Le Sénégalais, qui s’est rendu à Londres dans la soirée, va parapher un bail de quatre saisons avec à la clé, un salaire annuel proche des 10 millions d’euros. Une sacrée affaire, une de plus pour Thomas Tuchel, qui va pouvoir compter sur un effectif renforcé avec notamment la venue imminente de Raheem Sterling. Le roc sénégalais passe sa visite médicale demain jeudi. En attendant encore du très lourd ?