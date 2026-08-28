Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
cimetiere soumbedioune

Cimetière de Soumbédioune : huit suspects surpris en pleine nuit et…

28 août 2026 Actualité

Une opération nocturne de la police de la Médina a conduit à l’interpellation de huit individus à l’intérieur du cimetière de Soumbédioune, situé sur la Corniche Ouest. Selon les informations de Libération, l’intervention fait suite à plusieurs plaintes signalant des dégradations, des vols et des actes de violence dans l’enceinte du cimetière.

Le 24 août, vers 23 heures, les policiers du commissariat de la Médina ont effectué une descente sur les lieux et interpellé cinq Sénégalais, un Nigérien et deux Guinéens, rapporte le journal. Entendus par les enquêteurs, les suspects ont affirmé qu’ils se trouvaient dans le cimetière pour y passer la nuit, une explication qui n’a pas convaincu les policiers.

Les huit mis en cause ont finalement été déférés au parquet ce jeudi pour des faits présumés de profanation de sépultures.

Vérifier aussi

fdrr

Calendrier républicain, pouvoir d’achat et promesses non tenues : Modou Diagne Fada charge Diomaye et Pastef

À l’approche de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved