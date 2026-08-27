Affaire Ndèye Bigué Séne : le présumé meurtrier détaille son acte ignoble

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Depuis le 22 août 2026, une affaire sordide défraie la chronique au Sénégal, après que le Commissariat urbain de Tivaouane (ouest) a interpellé et placé en garde à vue un homme pour le meurtre avec préméditation d’une jeune fille dénommée Ndèye Bigué Séne.

Dans son édition de ce jeudi 27 août, le quotidien Libération révèle que sous la coordination de la Division de la police technique, les enquêteurs ont effectué le 25 août, à 12h50, en compagnie du suspect Babacar Ndiaye, un transport dans la zone de Selco aux fins de reconstitution des faits.

La reconstitution a démarré aux alentours de la mosquée de Keur Cheikh Awa Balla, où Babacar Ndiaye aurait attendu la victime, après l’avoir piégée, jusqu’à la scène du crime. «Dans une gestuelle très détaillée, Bacacar Ndiaye a expliqué qu’après quelques minutes de marche dans la brousse, il a invité Ndèye Biguèe Sène, qui ne se doutait de rien, sous les arbustes. Il lui a ensuite faire boire de force, en usant de coups, la potion chargée de la faire dormir», a précisé le journal.

Dans la suite des faits, lorsque la justice s’est endormie, le suspect a affirmé lui avoir assené quatre coups, dont deux sous le sein gauche et deux autres au niveau du cou, avant de l’achever en l’étranglant.

Les investigations se poursuivent, alors que le suspect risque la prison à vie.