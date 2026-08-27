Mort d’Aldo Kara en Espagne : Horizon Sans Frontières exige la « vérité et la justice »

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L’organisation Horizon Sans Frontières exprime sa profonde indignation après la mort tragique d’Aldo Kara, ressortissant sénégalais originaire de Mbour, mortellement atteint par balle en Espagne, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir.

Dans un communiqué, Horizon Sans Frontières rappelle qu’« une vie humaine a été fauchée » et qu’une famille sénégalaise est désormais plongée dans le deuil.

L’organisation condamne fermement toute forme de violence à l’encontre des migrants et appelle les autorités espagnoles à diligenter une enquête « sérieuse, transparente et impartiale » afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue à Aldo Kara.

Horizon Sans Frontières interpelle également les autorités sénégalaises, notamment les services diplomatiques et consulaires, pour qu’ils apportent un accompagnement adéquat à la famille du défunt, suivent l’évolution de l’enquête et veillent au respect des droits du ressortissant sénégalais.

Pour l’organisation, la mort d’Aldo Kara ne saurait être considérée comme un simple fait divers. Elle rappelle que derrière chaque migrant victime de violence se trouvent une famille, des proches, des projets et une vie qui mérite d’être protégée et respectée.

Selon les premiers éléments rapportés, le jeune Sénégalais aurait été touché par balle alors qu’il tentait de s’interposer dans une altercation. Des faits qui devront toutefois être établis par l’enquête afin de déterminer avec précision les circonstances du drame, l’origine du tir et les éventuelles responsabilités.