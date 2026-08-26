Élections territoriales : Pastef met la pression sur le gouvernement et réclame le respect du calendrier électoral

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Le parti Pastef les Patriotes (majorité parlementaire) d’Ousmane Sonko dit avoir saisi le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, « avec ampliation » au Président de la République, ainsi que la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour demander le déclenchement du processus électoral territorial.

Dans un communiqué publié ce 26 août 2026, le parti rappelle que les conseillers départementaux et municipaux ont été élus le 23 janvier 2022 pour un mandat de cinq ans. Selon Pastef, les articles L.236 et L.269 du Code électoral prévoient que leur renouvellement doit intervenir dans les trente jours précédant l’expiration de ces mandats. « L’article L.63 impose, pour sa part, que le scrutin se tienne un dimanche ». Le parti en déduit que la dernière date légalement possible pour organiser les élections territoriales est le dimanche 17 janvier 2027.

Or, Pastef souligne que le décret fixant la date du scrutin n’a toujours pas été pris. Le parti relève également que le montant de la caution électorale, qui doit être fixé par arrêté du ministre chargé des élections après consultation des parties prenantes, n’a pas encore été publié, alors que la caution doit être fixée au plus tard 150 jours avant la date du scrutin. Pour le parti, ce délai est désormais dépassé.

Face à cette situation, Pastef–Les Patriotes estime que l’absence de décision ne saurait entraîner un report de fait des élections territoriales. Le parti considère que le respect du calendrier électoral constitue une obligation légale qui s’impose à tous, y compris au président de la République.

PASTEF réaffirme ainsi « son attachement à l’État de droit, aux principes démocratiques, au respect du calendrier électoral et à la souveraineté populaire ».

Le parti annonce enfin qu’il entend utiliser « toutes les voies républicaines et juridictionnelles » pour obtenir le respect de la loi et permettre aux Sénégalais d’exercer librement leur droit de vote