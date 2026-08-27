Mise au point : les Moustarchidines démentent toute réception de fonds politiques et annoncent une plainte contre Abdou Sarr Sy

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Dans un communiqué rendu public ce jeudi 27 août 2026 à Tivaouane, la cellule de communication de la Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) a apporté une mise au point à la suite de l’émission « RFM Matin » animée par Babacar Fall. Lors de cette tranche d’antenne, l’invité M. Abdou Sarr Sy s’est exprimé sur son frère, le guide religieux Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum.

La structure rejette catégoriquement les insinuations formulées durant l’émission, affirmant que le responsable religieux n’a jamais perçu de fonds politiques. Le communiqué précise également que la décision de ne pas recevoir le Premier ministre Ousmane Sonko relève d’un choix souverain, sans aucun lien avec des enjeux financiers. De plus, l’organisation déplore le refus du journaliste d’accorder un droit de réplique au nom de « convenances personnelles » et du refus d’intervenir dans un cadre familial, rappelant que le principe du contradictoire doit s’imposer sur une antenne publique.

Estimant que ces déclarations constituent une tentative de diversion par rapport au message délivré lors du Mawlid, la DMWM annonce que son comité d’organisation va déposer une plainte contre Abdou Sarr Sy pour diffamation devant les juridictions compétentes, tout en réclamant un traitement médiatique équilibré.