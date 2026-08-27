Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Copie de PHOTO NUIT 3 1

Mise au point : les Moustarchidines démentent toute réception de fonds politiques et annoncent une plainte contre Abdou Sarr Sy

27 août 2026 Actualité

 

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 27 août 2026 à Tivaouane, la cellule de communication de la Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) a apporté une mise au point à la suite de l’émission « RFM Matin » animée par Babacar Fall. Lors de cette tranche d’antenne, l’invité M. Abdou Sarr Sy s’est exprimé sur son frère, le guide religieux Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum.

 

La structure rejette catégoriquement les insinuations formulées durant l’émission, affirmant que le responsable religieux n’a jamais perçu de fonds politiques. Le communiqué précise également que la décision de ne pas recevoir le Premier ministre Ousmane Sonko relève d’un choix souverain, sans aucun lien avec des enjeux financiers. De plus, l’organisation déplore le refus du journaliste d’accorder un droit de réplique au nom de « convenances personnelles » et du refus d’intervenir dans un cadre familial, rappelant que le principe du contradictoire doit s’imposer sur une antenne publique.

 

Estimant que ces déclarations constituent une tentative de diversion par rapport au message délivré lors du Mawlid, la DMWM annonce que son comité d’organisation va déposer une plainte contre Abdou Sarr Sy pour diffamation devant les juridictions compétentes, tout en réclamant un traitement médiatique équilibré.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 6a8ad6870b93d SBU3mIxS7o

Affaire Ndèye Bigué Séne : le présumé meurtrier détaille son acte ignoble

  Depuis le 22 août 2026, une affaire sordide défraie la chronique au Sénégal, après …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved