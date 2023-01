Cisjordanie : Neuf (09) Palestiniens tués lors d’un raid israélien à Jénine

Au moins neuf Palestiniens ont été tués par un raid israélien à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon un haut responsable des Nations Unies. « Je suis profondément alarmé et attristé par la poursuite du cycle de violence en Cisjordanie occupée.

La mort aujourd’hui de neuf Palestiniens, dont des militants et une femme, lors d’une opération d’arrestation israélienne à Jénine en est un autre exemple frappant », a déclaré dans un communiqué, le Coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland. Il demande instamment aux autorités israéliennes et palestiniennes d’éviter tout nouveau conflit. « Je reste activement engagé pour désamorcer les tensions et rétablir le calme », a dit le diplomate onusien.

L’armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, mène souvent des raids à travers ce territoire palestinien, particulièrement dans le nord, dans les secteurs de Jénine et de Naplouse, bastions de factions palestiniennes armées.

Selon les rapports des médias, les morts de jeudi portent à 28 le nombre de Palestiniens, civils ou membres de groupes armés, tués depuis le début de l’année dans des violences avec des forces ou des civils israéliens.

« Depuis le début de cette année, nous continuons d’assister à des niveaux élevés de violence et à d’autres tendances négatives qui ont caractérisé l’année 2022 », a confirmé M. Wennesland, relevant qu’il est crucial « de réduire immédiatement les tensions et d’éviter de nouvelles pertes de vies humaines ».